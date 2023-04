Der hallesche Rechtsanwalt Daniel Neugebauer (Mitte) 2017 mit Papst Franziskus (links) bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom.

Magdeburg - Neuer Anlauf zur Wahl eines Datenschutzbeauftragten: Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich nach MZ-Informationen einstimmig auf einen Kandidaten geeinigt. In der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag stellte er sich den Abgeordneten vor. Es handelt sich um einen Hallenser, der auch als Sportler an die Öffentlichkeit getreten ist.