Mehr als 2.000 Petitionen unzufriedener Bürger erreichen den Landtag von Sachsen-Anhalt in jeder Legislaturperiode. Ein spezieller Ausschuss sucht Abhilfe – nicht selten mit Erfolg.

Warum der Petitionsausschuss im Landtag Sachsen-Anhalt so erfolgreich ist

Magdeburg/MZ - Für viele Menschen ist es ein letzter Versuch, ein Problem zu lösen, und für diesen ist auch keine besondere Form nötig: Ein einfaches Blatt Papier reicht aus. Name drauf, das eigene Anliegen dazu, mit Unterschrift per Post an den Landtag geschickt – und schon ist eine Petition eingereicht, um die sich die Volksvertretung kümmern muss.