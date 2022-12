Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt endet in der Nacht zu Donnerstag

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt endet die Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Personennahverkehr an diesem Mittwoch. Ab Donnerstag null Uhr gibt es keine Vorgabe mehr. Darauf hat sich das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag nach MZ-Informationen verständigt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.