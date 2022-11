Kommentar: Ein neuer Pisa-Schock wäre nötig

In Sachsen-Anhalt scheitern viel zu viele Schüler mangels Förderung - so geht es nicht weiter.

Doch, es gibt ausgezeichnete Schulen in Sachsen-Anhalt. Lehranstalten mit stolzer Tradition wie das Elite-Internat Schulpforta sind darunter, aber auch Neugründungen mit vielen motivierten Lehrern. Eine Gemeinschaftsschule in Salzwedel schaffte es in diesem Jahr in die engere Auswahl für den Deutschen Schulpreis, schon das ist eine starke Leistung. Das Problem ist nur: In der Fläche haben viel zu wenig Schüler das Glück, in einer solch motivierenden Umgebung lernen zu dürfen.