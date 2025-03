Ostern soll die Koalition stehen: In Berlin wird über eine Regierung aus Union und SPD verhandelt. Wer aus Sachsen-Anhalt dabei ist, wie sie in die Gespräche gehen, was ihnen wichtig ist.

Berlin/MZ. - Ostern feiern Christen die Wiederauferstehung Christi – in diesem Jahr soll der höchste christliche Feiertag zusammenfallen mit einer Wiederauferstehung der politischen Art: Es soll wieder eine schwarz-rote Koalition in Deutschland geben, bis Ostern soll das fünfte Bündnis dieser Art in der Geschichte der Bundesrepublik stehen. Nach jetzigem Zeitplan soll der neue Bundeskanzler am 23. April im Bundestag den Amtseid schwören.