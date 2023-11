Es ist das Zeitalter des Mikrochips, der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz: Als Kapitän der Raumstation „Sachsen-Anhalt“ will Reiner Haseloff das Land in die Zukunft führen. Gelingt ihm das mit seiner Mannschaft? Nach gut zwei Jahren zieht die MZ eine Zwischenbilanz der etwas anderen Art - mit einer Karikatur von Phil Hubbe.

„Deutschland-Koalition“ in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Solch eine Koalition ist in Deutschland einmalig. Seit gut zwei Jahren regieren in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP in einem schwarz-rot-gelben Bündnis – dementsprechend heißt das Projekt „Deutschland-Koalition“. Selbstbewusst starteten die Partner, als sie im September 2021 den Koalitionsvertrag unterschrieben.