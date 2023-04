Start in den Europawahlkampf „EU will Völker auslöschen“ - Sachsen-Anhalts AfD setzt auf Verschwörungserzählungen

Die Rechtsaußen-Partei strebt ein Bündnis mit Moskau an und will in den Rathäusern einen „Sturm entfachen“. Auch ein antisemitisches Codewort wird beim Parteitag beklatscht.