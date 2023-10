Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die aktuelle Umfrage zur politischen Stimmung in Sachsen-Anhalt ist mit Vorsicht zu genießen. Das Institut Insa hat schon mehrfach ausgesprochen hohe AfD-Werte ausgewiesen, die sich an der Wahlurne so nicht bestätigten. Aber: Dass die Rechtspartei eine Zustimmung um die 30 Prozent erreicht, ist tatsächlich nicht mehr ausgeschlossen. Werden solche Umfrage- zu Wahlergebnissen, drohen in Sachsen-Anhalt Thüringer Verhältnisse.