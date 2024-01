Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit Forderungen nach einem härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik will sich die FDP von den Berliner Koalitionspartnern SPD und Grüne absetzen. Bemerkenswert ist, dass Liberalen-Landeschefin Lydia Hüskens auch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in den Blick nimmt und diesen – zumindest in den ersten drei Jahren – das Bürgergeld streichen will.