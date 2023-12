Schon seit 2020 gilt in Sachsen-Anhalt der Krisenzustand. Landtagsfraktionschef Guido Heuer macht nun eine Ankündigung - für ein zwei Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket könnte das weitreichende Folgen haben.

Corona-Notlage noch 2024, dann ist Schluss - Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion will nicht mehr

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die CDU-Landtagsfraktion will Notlagenkredite unter Berufung auf die Corona-Pandemie nur noch für das Jahr 2024 mittragen, danach nicht mehr. Das kündigte CDU-Fraktionschef Guido Heuer am Freitag an.