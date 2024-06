Auf seiner Sommertour durch Sachsen-Anhalt bemerkt Schulze eine zunehmende Unzufriedenheit der Bürger. Im Interview mit der MZ fordert er schärfere Asylgesetze und betont die Notwendigkeit einer gesteuerter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt.

Wirtschaftsminister Sven Schulze fordert Kursänderung in der Asylpolitik

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Für gewöhnlich ist Sven Schulze in Anzug und Krawatte im Dienstwagen unterwegs. Zum Interview bei der MZ in Halle erscheint der Landeswirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzende aber in kurzer Radlerkluft auf einem Mountainbike: Der 44-Jährige ist auf Fahrrad-Sommer-Tour durchs Land.