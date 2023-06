Illegale Nachtflüge über Militärgelände Wird Bundeswehr-Truppenübungsplatz Altengrabow mit Spionage-Drohnen ausgespäht?

Am Bundeswehr-Truppenübungsplatz Altengrabow tauchen nachts verdächtige Flugdrohnen auf. Der Militärgeheimdienst ermittelt - auch an andere Standorten in ganz Deutschland. In früheren Fällen hatten Sicherheitsbehörden Russland im Verdacht.