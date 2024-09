Parteigründung in Sachsen-Anhalt „Wir sind die seriöse Alternative für alle“ - BSW-Chefin Mohamed Ali in Magdeburg

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will an diesem Wochenende einen Landesverband in Sachsen-Anhalt gründen. Gegen Ukraine-Hilfen, für eine Begrenzung von Migration - Amira Mohamed Ali hat in Magdeburg den Kurs der Partei umrissen. Dabei nahm sie eine sprachliche Anleihe bei der AfD.