Was Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Ungarn vereinbart hat, um die Versorgung mit Ärzten in Sachsen-Anhalt zu verbessern – und worüber der Wittenberger mit dem umstrittenen Regierungschef Viktor Orbán geredet hat.

So soll der Ärztemangel in Sachsen-Anhalt gemildert werden

Pécs/Halle/MZ. - Der Ärztemangel ist eines der gravierendsten Probleme in Sachsen-Anhalt, vor allem in ländlichen Regionen abseits der großen Städte Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Ein Problem ist, dass immer mehr der praktizierenden Mediziner in Rente gehen - auf der anderen Seite aber nicht genügend Ärzte ausgebildet werden, die dann in Sachsen-Anhalt bleiben wollen. Eine „Lenkung“ der Absolventen wie in der DDR ist rechtlich nicht möglich und politisch auch nicht gewollt.