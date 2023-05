Magdeburg - Die Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt sehen in der AfD immer stärkere Anzeichen für staatsfeindliche Umtriebe. Der Verfassungsschutz des Landes hat jetzt den AfD-Jugendverband „Junge Alternative“ (JA) als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag auf MZ-Nachfrage. Die Entscheidung sei am 23. Mai gefallen. Der Verfassungsschutz begründet das mit zahlreichen Verstößen gegen die Menschenwürde.

