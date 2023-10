Die in Teilen rechtsextreme AfD kommt in einer Umfrage auf 33 Prozent. Parteichef Martin Reichardt glaubt, dass er der CDU ein Angebot machen kann.

AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage plötzlich stärkste Kraft - was die Partei nun vorhat

Magdeburg - Gut zwei Jahre nach der Landtagswahl überholt die AfD in Sachsen-Anhalt in einer Umfrage die CDU und wird stärkste Kraft. Das Meinungsforschungsinstitut Insa sieht die Rechtspartei in einer Befragung für die Bild-Zeitung bei 33 Prozent, die Christdemokraten bei 32 Prozent.