In Praxen fehlen Ärzte, in Krankenhäusern Geld: Sachsen-Anhalts Landesregierung will nun ein Maßnahmenpaket gegen Probleme im Gesundheitsbereich schnüren. Reicht das aus?

So will Sachsen-Anhalts Landesregierung gegen den akuten Ärztemangel vorgehen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Um akute Krisen in Sachsen-Anhalts Gesundheitswesen zu bekämpfen, hat sich die Landesregierung auf ein Bündel von Maßnahmen verständigt. So soll der Arztmangel außerhalb der Großstädte bekämpft werden, indem mehr Studienplätze per Quote an künftige Landärzte vergeben werden, sagte Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts.