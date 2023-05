Wer hat die Themen des Geschichtsabiturs in Sachsen-Anhalt durchgestochen? Weil im Vorfeld Details zur Prüfung in Chatgruppen kursierten, ist jetzt die Staatsanwalt Magdeburg eingeschaltet. Im Raum steht eine grobe Dienstverletzung.

Geschichtsprüfung: Abitur-Panne in Sachsen-Anhalt wird Fall für Staatsanwaltschaft

Themen In Chats durchgesickert

In Sachsen-Anhalt kursierten im Vorfeld des Geschichtsabiturs bereits Prüfungsthemen in Chatgruppen.

Magdeburg/MZ - Die schwere Abitur-Panne vor den Geschichtsprüfungen am Montag zieht Ermittlungen von Strafverfolgern und Schulbehörden nach sich. „Wir werden dem konsequent nachgehen“, kündigte Elmer Emig, Sprecher des Bildungsministeriums in Magdeburg, gegenüber der MZ an.