Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ist einer der emsigsten Erforscher der jüngeren Vergangenheit. Kurz vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen rechnet er in einem Wutbuch ab.

Freiheit war wie hier bei einer Demo in Leipzig eine zentrale Forderung der Proteste 1989.

Halle/MZ. - Die Gesamtlage ist überaus beunruhigend. Ilko-Sascha Kowalczuk gibt sich keinen Illusionen hin. Vieles, was an Vergangenheit ausreichend erforscht und aufgearbeitet schien, entpuppt sich in diesen Tagen als verdrängt und verleugnet. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR, das es dem gelernten Baufacharbeiter erlaubte, doch noch das ersehnte Studium zu absolvieren, scheint alles wieder auf Anfang zu stehen.