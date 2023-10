Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ. - Die starke Aufmerksamkeit, die von der SED-Kulturpolitik auf die Literatur gerichtet wurde, entsprang nicht etwa – was freilich oft behauptet wird – einer besonderen Hochschätzung von Kunst und Poesie, sondern dem Wissen darum, dass das öffentliche Schrifttum besonders nützlich war zur Rechtfertigung einer staatlichen Ordnung, die nie demokratisch legitimiert worden war. Die Poesie stand im Dienst der Politik. Der Mangel einer freien Öffentlichkeit kam hinzu, der die Leser in den Büchern suchen ließ, was sie in den Medien nicht fanden. Was zu finden war, regelte die Zensur, die öffentlich möglichst wenig sichtbar werden sollte: Sie hieß Druckgenehmigungsverfahren.