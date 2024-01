Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - So sieht es aus. Das sagen Menschen, wenn sie einen Tatbestand zur Kenntnis nehmen. Es liegt keine Begeisterung in diesem kurzen, nüchternen Satz. Aber er kündet auch nicht zwingend von Resignation. So sieht es aus – danach kann es weitergehen. Muss ja. Das ist auch solch ein Satz, wie man ihn in Mitteldeutschland nicht selten hört. Und das, was gewesen ist, woher du kommst, trägst du wie einen Rucksack durch die Zeit.