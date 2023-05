Andreas Siegmund und René Koch gründeten Anger 77 vor mehr als 30 Jahren als Schülerband in Erfurt

ERFURT/MZ - Ein wenig war es schon wie beim Weihnachtsmann. Einmal im Jahr, immer kurz vor Toresschluss, sattelten Andreas Siegmund und René Koch noch einmal auf, um auszureiten auf die große Bühne. Das Weihnachtskonzert ihrer Band Anger 77 hat in Erfurt etwa die Funktion des Weihnachtssingens des Kultklubs Objekt 5 in Halle: Es geht um alte Zeiten, alte Lieder, Erinnerungen und das Wiedersehen mit guten Freunden, die man in der Hektik des Alltags ein bisschen aus den Augen verloren hat.