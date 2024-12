Alles ist möglich. Auch das Gute. Friedensbotschaft auf einer Häuserwand in Frankfurt am Main

Halle/MZ. - „Hoffnungslos fuhr in einem kleinen Boot um das Kap der Guten Hoffnung.“ Für Franz Kafka lagen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit so nah beieinander, dass sie in einen Satz passten. Der in Halle aufgewachsene Heidelberger Altphilologe Jonas Grethlein (46) braucht einige Seiten mehr, um über „Hoffnung. Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel“ zu schreiben. Sein jetzt erschienenes Buch folgt den Hoffnungen der Menschheit und den Vorstellungen davon, was Hoffnung ist und ob sie gut oder schlecht ist.