Es bleiben nur das Staunen und die Schönheit: In seinem neuen Erzählband „Der stille Freund“ folgt Bestsellerautor Ferdinand von Schirach den großen Fragen des Lebens. Es treten auf: Goethe, Orwell, Friedell und von Cramm.

HALLE/MZ. - Ferdinand von Schirach ist ein Phänomen, seit er seine Anwaltskanzlei getauscht hat gegen die Kanzel eines öffentlichen Schriftstellers. Die Welt ist alles, was ein Fall ist, hätte man von diesem Start weg das Rezept all seiner so erfolgreichen Bücher auf eine Formel bringen können. Inzwischen redet er immer wieder auch von sich, sodass sich aus kleinen Hinweisen autobiografische Versatzstücke filtern lassen, ohne dass er dabei aus dem Hintergrund treten würde. Ferdinand von Schirach bringt sich dezent ein, um seine Texte durch Zeugenschaft zu beglaubigen.