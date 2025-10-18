weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Online-Enzyklopädie: Wikipedia-Hits aus Sachsen-Anhalt: Diese Artikel werden am meisten gelesen

Was Sachsen-Anhalt bewegt, zeigt sich auf Wikipedia. Die MZ hat ausgewertet, welche Themen und Persönlichkeiten am häufigsten geklickt werden. Die Ergebnisse überraschen.

Von Jonas Lohrmann 18.10.2025, 06:30
In Wittenberg hat Martin Luther seine 95 Thesen angeschlagen. Beide Themen stoßen auf sehr großes Leserinteresse.
Halle/MZ. - Wer im Internet nach Antworten sucht, landet meist auf Wikipedia. Das Internetlexikon ist in der Regel das erste Suchergebnis. Dort sammelt sich das Wissen der Welt und zeigt zugleich, was die Menschen mit Bezug zu Sachsen-Anhalt besonders interessiert. Die MZ hat die Abrufzahlen der vergangenen neun Monate ausgewertet.