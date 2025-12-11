Heimatstil für die Volksgemeinschaft, Klassizismus für die Reichskanzlei: Das Grassi-Museum in Leipzig zeigt in seltener Fülle „Kunsthandwerk und Design im Nationalsozialismus“.

LEIPZIG/MZ. - Es gab keine Stunde Null – nicht davor, nicht danach. Auch die Nationalsozialisten kamen ja nicht aus dem Nichts. Als sie 1933 mit dem Staat auch die Kulturpolitik übernahmen, mussten sie im Blick auf die wirkenden künstlerischen Strömungen nur an einigen Stellen das Licht etwas mehr auf- und an anderen Stellen abdrehen. Auch das Bauhaus verschwand nicht völlig im Dunklen.