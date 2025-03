Der in Mansfeld-Südharz geborene Schriftsteller LotharTrolle stirbt mit 81.

HALLE/MZ. - Seine Freunde nannten ihn: Trolle. Niemals beim Vornamen. Nicht Lothar also. Und nicht: Lothar Trolle, wie er hieß. Und diese Verknappung passte auf den Mann aus dem Mansfeld. Das Zugespitzte, Unkonventionelle, Seltsame. Eigenarten seiner Heimat: der Ort Brücken bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz. Dort wurde 1944 der Schriftsteller Lothar Trolle geboren, der in Sangerhausen die Schule besuchte – in der Parallelklasse Einar Schleef, das mit Trolle befreundetes Kunst- und Bühnen-Genie.