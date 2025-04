HALLE/MZ. - Am Ende läuft es immer auf diese vier Verse zu, die letzte von sieben Strophen. Zeilen, die gekannt, Zeilen, die oft genannt werden. Und viel gesungen. „Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten wir getrost, was kommen mag. / Gott ist bei uns am Abend und am Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

