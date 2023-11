Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

MAGDEBURG/MZ. - Wie kommt Sachsen-Anhalts staatlich geförderte Kultur in die Zukunft nach Corona, Energie-Krise und bei anhaltender Inflation? Wie es aussieht, gar nicht so schlecht – und gegen den Trend in Teilen durchaus stattlich. Auf 206 Millionen Euro soll der Kulturetat 2024 steigen, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) am Mittwoch vor Journalisten in Magdeburg. 2023 betrug der Kulturhaushalt 169 Millionen Euro. Zu verbuchen wäre, vorausgesetzt der Landtag stimmt im Dezember zu, eine Steigerung um mehr als 20 Prozent.