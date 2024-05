Halle/MZ. - Den ersten Toten legen sie schnell zu den Akten. Ein Unfall, sehr bedauerlich, aber ohne weitere Auffälligkeiten. Dass eine Bombe den Manager einer Stahlfirma getötet hat, fällt erst auf, als es zum zweiten Mal kracht. Diesmal stirbt ein gewiefter Marketingmann, der gerade an einer großen Kampagne für die Autoindustrie arbeitet. Die vom Leben mit der Kriminalität leicht lädierte Kriminalkommissarin Eva Nyman bekommt Briefe mit halb poetischen, halb wirren Zeilen: „Nehmt Euch in Acht, ihr Nachfahren des Homo Sapiens, die Sonnenstrahlen werden schon bald nicht mehr durch die Ruinen des Verfalls dringen.“

Alles neu macht Nova

Bei Nyman, der Hauptfigur in einer neuen Thriller-Reihe, mit der Schwedens Erfolgsautor Arne Dahl an den Erfolg seiner über zwei Jahrzehnte gepflegten Serie um die A-Reihe anknüpfen will, klingelt es. Die Wortwahl. Die Formulierungen. Der Chefin des kleinen Nova-Teams, das sich um die besonders schwierigen Verbrechen in Schweden kümmert, wird schnell klar, dass alle Hinweise auf ihren Ex-Chef Lukas Frisell deuten, der sich nach einer verpatzten Ermittlung frustriert und desillusioniert von der Welt in die tiefen Wälder Skandinaviens zurückgezogen hat.

Es riecht nach Preppern, renitenten Zivilisationsaussteigern und Ökoterroristen in diesem ersten Band der Thriller-Reihe um Eva Nyman und ihr Nova-Team, mit der der 61-jährige Arne Dahl das Strickmuster seiner Bücher um Kerstin Holm und Paul Hjelm und ihre A-Gruppe aufnimmt. 1999 hatte Dahl, der eigentlich Jan Arnald heißt, mit „Misterioso“ den ersten Band der ursprünglich auf zehn Bücher konzipierten Serie vorgelegt. Ein Krimi, der sich unübersehbar an den zwischen 1965 und 1975 erschienenen Klassikern von Maj Sjöwall und Per Wahlöö und deren Kommissar Beck orientierte.

Anfangs verkaufte sich das Buch mäßig, dann aber schlug es ein. Bis heute hat Dahl 3,5 Millionen Exemplare seiner Bücher abgesetzt, 2,5 Millionen davon in Deutschland. Hier wurden die Abenteuer der A-Gruppe auch als Serie verfilmt und auch dadurch so beliebt, dass der Autor sein Personal zuletzt noch für vier zusätzliche Bücher nach Brüssel verlegte, wo Holm, Hjelm und ihre Kollegen Teil eines geheimen Ermittlerteams von Europol namens „OpCop“ wurden.

Vorbei. Mit der von eigenen Dämonen gejagten Eva Nyman hat der studierte Literaturwissenschaftler Dahl eine spannende neue Hauptfigur erschaffen. Um sie herum agiert ein bunt gemischtes Team aus Kolleginnen und Kollegen mit sehr unterschiedlichen Talenten: Sonja Ryd, Nymans Verhörspezialistin. Annika Stolt, eine tatkräftige Blondine. Shabir Sarwani, der Technikspezialist. Und Anton Lindberg, ein Familienvater, der neben dem Beruf auch noch ganz andere Probleme hat.

Fesselnder Lesestoff

In der Premiere „Stummer Schrei“ zeigt Arne Dahl, wie sich eine halbe Handvoll Themen, die in der gesellschaftlichen Luft liegen, zu fesselndem Lesestoff zusammenflechten lässt. Da ist einerseits der Ökoaussteiger Frisell, ein Mann, der alles hinter sich gelassen hat, um als Selbstversorger am Busen von Mutter Natur zu leben. Da ist andererseits aber auch der Verdacht, dass hinter den ausgeklügelten Bombenanschlägen auf Repräsentanten umweltschädlicher Firmen verwirrte Ökoterroristen Marke Una-Bomber stecken. Mörder, die es am liebsten sähen, wenn all der Fortschritt, die Technik und die Zivilisation rückstandslos verschwänden.

Dahl, als Jugendlicher begeisterter Leser der Bücher von Agatha Christie und John le Carré, recherchiert für seine Romane monatelang akribisch, ehe er zu schreiben beginnt. Er studiert die Milieus, in die seine Ermittler hineingeraten, und die Motivation echter Verdächtiger. „Die Suche nach einem guten Plot und der Dramaturgie der einzelnen Kapitel bedeutet Schweiß und Tränen“, sagt er. Die detaillierte Planung aber lohnt sich: Dahl führt seine Leser auch diesmal wieder schön an der Nase herum. Routiniert fädelt er Perspektiven ineinander, er legt falsche Spuren und hetzt sein Nova-Team auf der Jagd nach den vermeintlichen Klimaterroristen quer durchs Land.

Per Mauerfall zum Autor

Der Schwede, der erst durch den Mauerfall, den Zusammenbruch des Ostblocks und die dadurch angestoßenen Veränderungen der schwedischen Gesellschaft vom Akademiker zum Krimischriftsteller wurde, bleibt dabei einer skandinavischen Tradition treu. Wie Beck und Henning Mankells Kurt Wallander leben seine Kommissare nicht im luftleeren Raum. Sie haben Ansichten, Vorurteile, Zweifel und Ängste, die Dahl nutzt, um in seine Krimihandlung reale gesellschaftliche Konflikte einzubauen. Im Zentrum aber steht die bis zum Showdown im Wald spannende Täterjagd, die ein Ende nimmt, mit dem kein Leser gerecht haben wird.

Arne Dahl, Stummer Schrei. Eva Nymans erster Fall, Piper, 448 S., 17 Euro