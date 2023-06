Halle/MZ - Er will mehr, noch mehr. Gordon Sumner winkt mit den Händen den zehntausend Menschen, die die Arena vor der Freilichtbühne auf der halleschen Peißnitzinsel bevölkern. Applaus bitte! Geht das lauter? Noch ein wenig? Sumner, besser bekannt als Sting, schmunzelt zufrieden. Und er dirigiert seine Band in den nächsten Hit: Auf „Message in a bottle“ von 1979 folgt „Englishman in New York“, ein Soloklassiker von Ende der 80er Jahre.

Ein Auftakt wie eine Raketenstart. Ohooo, singt der Fanchor. Sting zupft seinen abgeschabten Fender-Bass, er spaziert hin und her, er nickt den Leuten zu und macht hin und wieder einen Ausfallschritt. Der studierte Lehrer, der seinen Künstlernamen „Stachel“ angeblich einem gestreiften Pullover verdankt, ist mit 71 Jahren frei, auf der Bühne zu tun und zu lassen was er will.

Sting und sein Gitarrist Dominic Miller (h.) Foto: Steffen Könau

Die Technik macht es möglich: Es gibt keinen Mikrofonständer mehr bei Sting-Konzerten, der Meister trägt sein Mikro umgeschnallt. Dazu enge weiße Jeans, ein knappes graues T-Shirt über den sehnigen Muskeln und weiße Sneaker ohne Schnürsenkel. Mehr als 100 Minuten wird der Fitnessfanatiker an diesem lauen Sommerabend so seiner Arbeit nachgehen, gut gelaunt und im Unterschied zum letzten Auftritt an der Saale bei bester Gesundheit. Am Ende gibt es nicht einen Schweißfleck auf dem T-Shirt.

Schweißtreibende Tänze

Unten bei den Fans allerdings läuft es. Denn Sting, seit mehr als 30 Jahren begleitet von Gitarrist Dominic Miller, inzwischen aber auch unterstützt von jüngeren Musikern wie seinem Sohn Joe Sumner, US-Schlagzeuger Zach Jones und dem Mundharmonikaspieler Shane Sager, liefert ihnen eine beseelte Werkschau. (Klick zum Konzert in Bilbao im 1. Juni) Vom 45 Jahre alten Punksong „So lonely“ über Balladen wie „Fields of Gold“ bis hin zu Soulnummern wie „If you love somebody“ lässt der Mann mit der unverwechselbaren Stimme alle Facetten seines Schaffens (Klick zur Setlist des Abends) funkeln.

Ein Routinier, der die altbekannten Lieder jeden Abend neu erfindet und seinem Publikum dabei das Gefühl gibt, einer Premiere beizuwohnen. „Du bist sicher, dass Du die Mundharmonika in diesem Lied wie Stevie Wonder spielen kannst?“, fragt er Shane Sager vor „Brand new day“. Die Nummer sei ja doch sehr schwierig, sagt Sting, die bemerkenswert glatte Stirn betont von Zweifeln gefurcht. Dann legt die Band los - und natürlich brilliert der Mann an der Mundi wie Stings sechsköpfige Kapelle das den gesamten Abend lang tut.

Gebt mir mehr!, ruft Sting. Foto: Steffen Könau

Es ist 43 Jahre her, dass der Sohn eines Milchmanns aus Newcastle zum ersten Mal hier in der Gegend gastierte, ohne es zu wissen. Ein „Rockpalast“-Auftritt (Klick zum kompletten Video) seiner noch weitgehend unbekannten Band The Police im Westfernsehen elektrisierte eine ganze Generation. Die langen Haare kamen ab. Es wurde blondiert und statt Jeans trug man nun selbstgefärbte Malerhosen. Den Soundtrack dazu lieferte Sting mit nervösen, schnellen und vor Energie berstenden Stücken wie „Next to you“ und „Can’t stand losing you“.

Der Chef lässt alle glänzen

Die stehen heute Abend nicht auf dem Programm, dafür aber „Every little thing“ und der Solo-Klassiker „Heavy cloud, no rain“, bei dem Sting sich lächelnd von Background-Sängerin Melissa Musique an die Wand röhren lässt. Auch Chorsänger Gene Noble darf später noch solo glänzen und mit Joe, seinem Sohn aus erster Ehe, legt er bei „King of Pain“ ein Familienduett hin.

Riesiger Andrang auf der Peißnitzinsel Foto: Steffen Könau

Ein Gentlemen, der sich schon vor Jahren vom aktuellen Musikgeschäft verabschiedet hat. Rock sei tot, glaubt Sting, der viel Yoga macht und in Frankreich seinen eigenen Wein zieht, wenn er sich nicht gerade die Freude macht, auf Tour zu gehen und die alten Hits zu spielen, wie es ihm gefällt.

„Desert rose“ klingt heute ganz arabisch, das noch recht neue „What could have been“ dagegen ist ein Diskotrack. „Walking on the moon“ bekommt ein launiges Bob-Marley-Zitat verpasst. Stings Geständnis: Da kommt das alles her. Dann setzt das 40 Jahre alte „Every breath you take“ den emotionalen Schlusspunkt.

Sting auf der Peißnitz Foto: Steffen Könau

Doch das ist natürlich nur das Finale vor dem Finale. Schon ist Sting zurück, von den Scheinwerfern in Rot getaucht. Er führt den Chor an, der das traurige Straßenmädchen warnt: „Rooooxanne! Du musst das rote Licht nicht anschalten!“ Anschließend legt Sting den Bass weg, setzt sich auf einen Barhocker und spielt das leise „Fragile“ auf der akustischen Gitarre. Die Raucher vor der Bühne zücken die Feuerzeuge, der Rest lässt die Handys leuchten.

