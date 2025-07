Er ist der „Boss“, er spielt selbst mit 75 noch Konzerte über drei Stunden. Bruce Springsteen legte sich gerade mit Trump an. Und 37 Jahre nach seinem legendären Konzert in der DDR kramt er gleich sieben vergessene Alben aus dem Archiv.

Nils Lofgren, Springsteen und Saxophonist Clarence Clemons bei ihrem legendären Auftritt in der DDR.

Halle/Berlin/MZ. - Er stand auf der Bühne in seinem weißen Unterhemd ohne Ärmel, eine schwarze Weste darüber und die Fender-Gitarre im Anschlag, als könnte Musik die Welt verändern. Ein Mann wie eine Naturgewalt, mit Songs, die 160.000 oder 200.000 Menschen auf der Radrennbahn in Berlin-Weißensee (Konzertbericht hier)beseelt mitsangen. Bruce Springsteen, der Sänger, Musiker und Komponist, den alle nur den „Boss“ nennen, erlebte an diesem Juli-Tag im Sommer 1988 das bis heute größte Konzert seiner inzwischen 60 Jahre überdauernden Karriere.