100 Jahre Konrad Wolf „Solo Sunny“ hat den Ruhm gebracht
Vor 100 Jahren wurde der Defa-Regisseur geboren.
17.10.2025, 16:31
HALLE/MZ. - Konrad Wolfs größten Filmerfolg kennen auch 45 Jahre nach der Premiere noch viele: „Solo Sunny“, Wolfs letzte abgeschlossene Regiearbeit, die er gemeinsam mit seinem Freund, dem Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase (1931-2022), realisierte, berührt immer noch. Das Drama um eine Sängerin, die sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft sucht, gewann 1980 bei den Internationalen Filmfestspielen in West-Berlin den Kritikerpreis. Und die wunderbare Hauptdarstellerin Renate Krößner (1945-2020) erhielt für ihre Sunny den Silbernen Bären.