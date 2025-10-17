Konrad Wolf 1977 in der Ost-Berliner Akademie der Künste, deren Präsident er war.

HALLE/MZ. - Konrad Wolfs größten Filmerfolg kennen auch 45 Jahre nach der Premiere noch viele: „Solo Sunny“, Wolfs letzte abgeschlossene Regiearbeit, die er gemeinsam mit seinem Freund, dem Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase (1931-2022), realisierte, berührt immer noch. Das Drama um eine Sängerin, die sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft sucht, gewann 1980 bei den Internationalen Filmfestspielen in West-Berlin den Kritikerpreis. Und die wunderbare Hauptdarstellerin Renate Krößner (1945-2020) erhielt für ihre Sunny den Silbernen Bären.