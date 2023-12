Sie ist eine der „Women in Jazz“ und empfindet das gleichnamige Festival als eine Bereicherung der Szene. Silje Nergaard kommt am 9. Dezember zum Abschluss nach Halle.

Es ist der Abschlussknüller zum Finale! Das 18. Mal „Women in Jazz“ neigt sich dem Ende. Mehr als 6.000 Gäste haben in diesem Jahr Frauen aus aller Welt in zahlreichen Veranstaltungen rund um Halle miterlebt. Und nun ist Schluss? Noch nicht ganz. Am Sonnabend, 9. Dezember, reist die norwegische Sängerin Silje Nergaard an, um um 19.30 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel-Halle die Saison zu beschließen. Gemeinsam mit ihrem Pianisten Espen Berg wird die 57-Jährige ihre Gäste auf Weihnachten einstimmen. Für ihre Christmas-Jazzinspriation gibt es berühmte Vorbilder wie Jessica Quick im Gespräch erfuhr.