Naumburg/MZ - Lange war es ruhig um den Jazz in Naumburg, in der Corona-Zeit kamen die bis dato aufgelegten Jazztage gar ganz zum Erliegen. Doch nun gibt es eine Art Wiederauferstehung, wenn auch unter anderem Namen und in neuem Gewand. „Naumburgjazz“ heißt das kleine Festival, das am 9. und 10. Mai im kleinen Ratskellersaal stattfindet. Karten für das Festival gibt es in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, oder online unter [email protected].

„Klein“ bezieht sich lediglich auf die Dauer der Veranstaltung, nicht aber auf die Gäste. Denn die sind so unbedeutend nicht. So ist der Hauptact am Eröffnungsabend das Terrence Ngassa Quartett. Ngassa gilt als einer der besten Trompeter Afrikas. Der Kameruner erhielt im Jahr 2000 ein Stipendium in Köln und nahm, als er während der Pandemie nicht mehr auftreten durfte, eine Stelle als Musiklehrer im Burgenlandkreis an. Ebenfalls am 9. Mai werden außerdem der Naumburger Melchior Walther, der als Profimusiker in Leipzig lebt, und „Harrison“ auftreten. Letzterer tritt gemeinsam mit dem Ukrainer „André“ auf, der Geigenlehrer im Burgenlandkreis ist.

Ein weiterer Höhepunkt findet am 10. Mai statt, wenn der Leipziger Sebastian Krumbiegel singt. Zu erleben sein wird an diesem Abend außerdem der Dortmunder Pianist Harald Köster. Festivalveranstalter Ralph Steinmeyer kündigte an, dass Köster mit Posaunisten und Bassisten und vermutlich einer Sängerin auftreten werde.

Dritter im Bunde an diesem Abend wird das Quartett des Naumburger Saxofonisten Rüdiger Trosits sein. Der startete seine Karriere einst in der Showband des Friedrichstadt-Palastes in Berlin.