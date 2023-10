Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Mit Rockhaus blies er frischen Wind in den angegrauten Ostrock der 80er Jahre, mit „Wagnerama“ trat er das Erbe von Meat Loaf an und gemeinsam mit dem Halberstädter Gitarristen Jens Loose zieht der Sänger und Komponist Mike Kilian seit Jahren auch im Duo durch ausverkaufte Säle. Mit dem im Harz lebenden Bassisten Gerald „Jerallt Jeralldowitsch“ Wirth hat sich der Mann mit der größten Rockstimme Deutschlands nun weitere Verstärkung an an Bord geholt, um in schlechten Zeiten gute Nachrichten zu bringen.