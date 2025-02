HALLE/MZ. - Es müssen nicht immer Straßen und Fassaden, es können auch Hausflure und -treppen sein: Von diesem Dienstag an ist die Bibliothek der seit 1879 in Halle ansässigen Leopoldina – der 1652 im fränkischen Schweinfurt gegründeten ältesten naturwissenschaftlich-medizinischen Gelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum – auch online zugänglich. Im 3D-Format visualisiert, ist es möglich, sich von jedem Computer aus durch zwei der insgesamt sechs Etagen der seit 1904 in der heutigen August-Bebel-Straße 50a in Halle untergebrachten Bibliothek zu bewegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.