Welche Ausstellungen in der Region sich zwischen den Jahren lohnen

Blick in die Ausstellung: Lyonel Feininger | Meister der Moderne

Halle/MZ - Die entspannten Tage zwischen den Jahren bieten die Gelegenheit, eine der vielen Ausstellungen in der Region zu besuchen, die kurze Zeit später enden. Eine Auswahl sehenswerter Schauen:

Quedlinburg: Im Feininger-Museum ist noch bis zum 12. Januar „Lyonel Feininger. Meister der Moderne“ zu sehen, ein Überblick über das Schaffen des Karikaturisten, Grafikers, Malers, Bauhausmeisters und Fotografen.

Halle: In „Von Halle nach Halle“, zu sehen im Stadtmuseum, wird der Künstler Hans Nowack gewürdigt. Zu sehen bis 6. Januar.

Hans Nowack-Ausstellung im Stadtmuseum Halle (Foto: Stadtmuseum Halle)

Leipzig: Noch bis zum 7. Januar ist im Panometer Leipzig des sechs mal zwei Meter große Rundbild „Die Kathedrale von Monet“ zu sehen. Das neue Werk von Yadegar Asisi wurde inspiriert von einer Gemäldeserie des französischen Malers Claude Monet.

Die Kathedrale von Monet im Panometer Leipzig (Foto: Tom Schulze)

Dresden: Die stillen Bilder aus dem Alltag und Porträts des Fotografen Roger Melis sind noch bis zum 4. Januar im Leonhardi-Museum zu sehen.

Porträt Katharina Thalbach von Roger Melis (Ausschnitt) (Foto: Melis)

Freyburg: Dem Freyburger Kirchenbau widmet sich das Schloss Neuenburg in seinem Weinmuseum der Stadtkirche St. Marien. Die Ausstellung „Stätte des Herrn & Pforte des Himmels. 800 Jahre Stadtkirche Freyburg“ ist bis zum 11. Januar zu sehen.

Die Stadtkirche Freyburg feiert 800. Geburtstag. (Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt)

Magdeburg: Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen ist ebenfalls bis zum 11. Januar die von Lara Damaso konzipierte Installation „For Our Flowing Voices; I Amphorae“ zu sehen – fünf mit Wasser gefüllte Amphoren, die als Resonanzräume dienen.

Lara Dâmaso: For our flowing voices im Kloster Unser lieben Frauen in Magdeburg (Foto: Lara Dâmsaso)

Nordhausen: Das Kunsthaus Meyenburg zeigt noch bis zum 4. Januar unter dem Titel „Kunst sieht rot“ 100 Arbeiten aus 100 Jahren Kunstgeschichte vieler namhafter Künstler, darunter Kandinsky, Picasso oder Andy Warhol, durch deren Werke sich die Farbe zieht.