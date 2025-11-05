Filmmusiktage Sachsen-Anhalt Noch hält die Mauer
Im Rahmen der Filmmusiktage findet eine Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz und Filmmusik statt. Verdrängt die KI die Kreativen?
Halle/MZ - Was die einen als Bedrohung wahrnehmen und andere als Hoffnung, beherrscht die Debatten auch in der Kreativwirtschaft: Künstliche Intelligenz (KI, engl.: AI). Schon im vergangenen Jahr sorgte der komplett von dieser Technik produzierte Film „Transformation“ des Komponisten Marcel Barsotti auf den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt für Aufsehen. Bei der diesjährigen Veranstaltung werden Filmmusik und KI auf einem KI-Panel am 8. November im Händelhaus auch für die interessierte Öffentlichkeit diskutiert. Unter dem Titel „Schöne Neue Welten? KI und die Transformationen der digitalen Bild- und Soundproduktion“. Teilnehmende sind Protagonisten der Szene sowie Wissenschaftler.