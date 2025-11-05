Im Rahmen der Filmmusiktage findet eine Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz und Filmmusik statt. Verdrängt die KI die Kreativen?

Micki Meuser (Mitte) und Komponist Matthias Hornschuh im Kampf um die Urheberrechte. Der dauert schon eine Weile.

Halle/MZ - Was die einen als Bedrohung wahrnehmen und andere als Hoffnung, beherrscht die Debatten auch in der Kreativwirtschaft: Künstliche Intelligenz (KI, engl.: AI). Schon im vergangenen Jahr sorgte der komplett von dieser Technik produzierte Film „Transformation“ des Komponisten Marcel Barsotti auf den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt für Aufsehen. Bei der diesjährigen Veranstaltung werden Filmmusik und KI auf einem KI-Panel am 8. November im Händelhaus auch für die interessierte Öffentlichkeit diskutiert. Unter dem Titel „Schöne Neue Welten? KI und die Transformationen der digitalen Bild- und Soundproduktion“. Teilnehmende sind Protagonisten der Szene sowie Wissenschaftler.