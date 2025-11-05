weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Frontal-Unfall mit Lkw in der Börde: Seniorin stirbt, Enkelin schwer verletzt

Tote war Mitglied der Wanzleber Feuerwehr Frontal-Unfall mit Lkw in der Börde: Seniorin stirbt, Enkelin schwer verletzt

Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine 68-jährige Autofahrerin kam dabei ums Leben, ihre Enkeltochter wurde schwer verletzt. Besonders tragisch: Die Tote war ein langjähriges Mitglied der Wanzleber Feuerwehr.

Von Christian Besecke/DUR Aktualisiert: 05.11.2025, 10:56
Bei dem schweren Unfall auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz (Börde) kam eine 68-Jährige ums Leben. Ihre 13-jährige Enkelin wurde schwer verletzt.
Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben/Schleibnitz. – Auf der L50 zwischen Wanzleben und Schleibnitz (Börde) hat sich am Dienstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam dabei eine 68-jährige Frau ums Leben.