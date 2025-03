Premiere mit Gebärdensprache: Jette Büshel zeigt die „Schwäne“ am Thalia Theater in Halle. Das Kinderstück widmet sich Vögeln, Träumen – und ehrgeizigen Interpunktionszeichen.

„Schwäne“ am Thalia Theater in Halle

Mit den Augen hören: Florian Ulrich Krannich und Jenny Groß spielen, zwei Dolmetscherinnen übersetzen in Gebärdensprache.

Halle/MZ. - Am Anfang war da ein Punkt. Ein winziges Pünktchen, um genau zu sein. Doch von der Größe sollten sich die Zuschauer nicht täuschen lassen. Besagtes Pünktchen ersetzt bei dem Kinderschauspiel „Schwäne“ am halleschen Thalia Theater nicht nur selbstsicher eine Einleitung, die keine sein möchte, sondern erklärt gleich zu Beginn, dass es sich zu Höherem berufen fühlt. Zu mehr, als nur ein kleiner Punkt zu sein auf einem Blatt Papier in einer Familie voller Buchstaben.