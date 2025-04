Musik in der Nische

Musiker Holger Gottwald aus Halle: „Man muss sich als Mensch mit seinem Charakter in die Musik einbringen.“

Halle/MZ - Manchmal ist es die Enge, die zur Weite führt. Lauscht man den Ausführungen des freiberuflichen Musikers und Gitarrenlehrers Holger „Scotti“ Gottwald, Jahrgang 1960, der seit 1979 in Halle lebt, kann man über die wegweisende Macht der Kunst staunen. Namen von Musikern wie Neil Young, James Taylor oder Dickey Betts und Innenansichten über das Aufwachsen in einer Kleinstadt in der DDR purzeln wild durcheinander.