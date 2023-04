Dokumentation von Verbrechen DDR-Kriminalgeschichte: Heimtücke und Grausamkeit vor der Wende im Bezirk Halle

Von Wittenberg bis Weißenfels: Der Magdeburger Journalist Bernd Kaufholz dokumentiert in seinem neuen Buch Morde in der Region vor 1989. „Der Mörder wohnt im selben Haus“ ist bereits der dritte Band, in dem der Autor Taten schildert, die sich zu DDR-Zeiten im Bezirk Halle ereignet haben.