Der Fotograf Holger Keifel hat Handwerksgesellen, Männer und Frauen, auf Wanderschaft porträtiert. Sie lieben diese Art des Reisens, auch wenn sie beschwerlich ist.

Halle/MZ - Sechs Jahre lang war Holger Keifel für seinen Bildband „Wanderschaft“, erschienen beim Mitteldeutschen Verlag, unterwegs. Er musste Menschen ausfindig machen und sie dann auch noch persönlich treffen in allen denkbaren Ecken Deutschlands, um sie zu fotografieren: Wandergesellen. Und Gesellinnen natürlich, immerhin sind etwa 20 Prozent der etwa 500 derart Reisenden inzwischen Frauen. Sie zu treffen, sie kennenzulernen, war nicht ganz einfach. Fremden gegenüber, so der Fotograf, seien Wandergesellen zunächst reserviert und misstrauisch. Holger Keifel aber ist es schließlich gelungen, ihnen näherzukommen und sie abzubilden. So, wie sie aussehen, wenn sie auf Wanderschaft sind, mit ihrer Kleidung, ihrer Ausrüstung, ihren Abzeichen. Aufgenommen ohne Blitzlicht, bei natürlichem Licht unter freiem Himmel.