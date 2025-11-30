Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine Frau aus Niederndodeleben am Freitag um 50.000 Euro gebracht. Er gab sich am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank aus.

Börde: Betrüger erbeutet 50.000 Euro! Fieser Gauner gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Falscher Bankmitarbeiter: Ein unbekannter Betrüger erbeutete am Freitag insgesamt 50.000 Euro von einer Frau aus Niederndodeleben.

Niederndodeleben. – Ein Unbekannter hat eine 59-Jährige in Niederndodeleben (Landkreis Börde) am vergangenen Freitagabend um 50.000 Euro betrogen, so die Polizei.

Der Täter gab sich demnach am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Da ihr Konto gehackt worden sei, müsse sie einen Stornoantrag stellen, habe er dem Betrugsopfer am Telefon erzählt.

Telefonbetrug in der Börde: 50.000 Euro überwiesen

Die Frau machte es dem Betrüger nach Angaben der Polizei leicht und gab ihm sämtliche Kontodaten. Er überwies daraufhin 50.000 Euro auf ein anderes Konto.

Bereits am Donnerstag hatte eine 90-Jährige in Zeitz (Burgenlandkreis) 12.000 Euro bei einem Schockanruf verloren.