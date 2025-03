Dessau-Rosslau/MZ - Nun sind es schon drei: Ein dritter Kurt Weill, mit Hut, blickt in seine Stadt. Mit Hut und Zigarette im Mund, lässig. Allerdings, im Gegensatz zu den Weill-Plastiken im Anhaltischen Theater und in der Musikschule, nur temporär zu sehen. In der Kunsthalle Dessau: Dem Anhaltischen Kunstverein ist mit der Ausstellung „Eisen Kunst Guss“ mit Arbeiten der in Berlin lebenden Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach ein großer Wurf gelungen. Dabei ist es nicht so, dass die vielfach ausgezeichnete Bildhauerin unbekannt wäre in der Region: Ihre Arbeiten sind nicht nur in Dessau, sondern zum Beispiel auch mit der Schütz-Büste in Weißenfels oder dem Kruzifix in der halleschen Pauluskirche bereits im Stadtraum zu finden. Die Versammlung ihrer Figuren, neben Medaillons und gerahmten Eisengüssen, geben einen Einblick in das für eine Frau eher ungewöhnliche Schaffen einer Bildhauerin, deren bevorzugte Materialien Bronze, Eisen und Stein sind.

