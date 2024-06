Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es hätte so gut, es hätte so nützlich sein können. Kein besseres, aber ein neues Bauhaus sollte her. 14 Jahre nachdem sich das Bauhaus 1933 schließlich selbst aufgelöst hatte, sollte es in Dessau neu erstehen. Eigens hatte der von den Nazis vertriebene und 1945 zurückgekehrte liberale Oberbürgermeister Fritz Hesse (1881-1973) den vormaligen Bauhäusler Hubert Hoffmann als Stadtbaurat gewonnen. Eigens hatte er für 1946 eine erste, ausdrücklich unter Einbeziehung der Emigranten organisierte Bauhaus-Ausstellung geplant, der 1947 die Neugründung der Schule folgen sollte. Nunmehr – und das wäre das Neue gewesen – vorrangig ausgerichtet auf den Städtebau.