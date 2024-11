Produzent The Breed - Der Hintermann der Superstars Magier der Musik

Als „Fabster“ landete Fabian Lang vor vielen Jahren einen Hit, der seine Heimatstadt elektrisierte. Heute schraubt der Hallenser in seinem Studio am Stadtrand an Hits für Stars wie Max Herre, Schwesta Ewa, Xatar, Staubkind, den Amerikaner Anderson Paak und den Magdeburger Rapper Plusmacher. Unter dem Namen „The Breed“ pflegt er zudem die „Art of Chilling“.