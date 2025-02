NAUMBURG/MZ. - Er ist einer der international bekanntesten zeitgenössischen Künstler: Gerhard Lüpertz, Maler und Bildhauer in Berlin und Düsseldorf. In wenigen Tagen schon wird der 83-Jährige zu jenen Künstlern gehören, die ihre Handschrift in das Gesamtkunstwerk Naumburger Dom eintragen dürfen. Wie die Vereinigten Domstifter am Freitag mitteilten, soll Lüpertz vier Fenster im Ostchor des Weltkulturerbes gestalten: zwei Langfenster und „zwei weitere kleine“, wie es hieß.

