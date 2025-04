Viktor Jerofejew ist Gast auf der Messe in Berlin. Er war schon häufiger in Sachsen-Anhalt zu Gast.

Berlin/MZ - Eine weitere Buchmesse lädt bis zum 6. April ein: die „Berlin Bebelplatz“, die sich der russischsprachigen Literatur widmet. Das Veranstaltungsformat ist neu und erinnert an den 10. Mai 1933, als auf dem Bebelplatz Werke von Autoren verbrannt wurden, die sich in den Augen der Nationalsozialisten als „Feinde des deutschen Geistes“ entpuppt hatten.

Die Messe wolle nun in Anlehnung an das Ereignis dem Verbot und der Vernichtung von Büchern im heutigen totalitären Russland entgegentreten, heißt es in einem Statement. Die meisten der auf der Messe gezeigten Werke könnten heute nur noch außerhalb Russlands veröffentlicht werden. Die Autoren seien zum Teil zu „ausländischen Agenten“ erklärt worden, befänden sich auf der Flucht oder im Exil. Vorgestellt werden russischsprachige, unzensierte Texte.

Teilnehmen werden mehr als 60 Autoren, darunter Viktor Jerofejew, der heute in Deutschland lebt und bereits mehrfach in Sachsen-Anhalt zu Gast war. Oder der Fotograf Evgeny Feldman, der seit Beginn des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine Fotos für das Exilmedium „Meduza“ sammelt.

Außerdem nehmen nach Angaben der Veranstalter über 30 Buch- und Zeitschriftenverlage teil. Die Messe wolle auch zeigen, so die Veranstalter, dass die russische Sprache heute nicht nur ein Instrument staatlicher Propaganda sei und nicht von ihr vereinnahmt werden dürfe. Sie bleibe eine literarische Sprache auch außerhalb Russlands.

Erwartet wird auch eine große Anzahl russischsprachiger Besucher. Veranstalter der Messe ist die Buchhandlung Murawei.

Die Messe ist bis Sonntag von 10–18 Uhr geöffnet. Berlin, PalaisPopulaire, Unter den Linden 5